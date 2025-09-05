В Ростове разыскивают без вести пропавшего 77-летнего пенсионера

Фото: ЛизаАлерт

В Ростове разыскивают пропавшего без вести 77-летнего пенсионера. О местонахождении Юрия Своеволина неизвестно с 16 августа текущего года.В этот день он вышел из дома в неизвестном направлении. Когда он не вернулся, родственники забеспокоились и обратились за помощью в полицию. Позже они сообщили о пропаже близкого человека и волонтерам.Юрий ростом 178 сантиметров. У пенсионера худощавое телосложение, седые волосы и серые глаза.В день исчезновения он был одет в темно-синюю жилетку, предположительно, в темные брюки, обут в темные туфли.Важно обратить внимание, что пропавший может нуждаться в медицинской помощи.Всем, кто знает, где может находиться дедушка, просьба обращаться по номерам телефонов: 8-800-700-54-52 или 112.