Защитник «Ростова» Николай Поярков вернулся досрочно в состав команды из аренды

Фото: ФК Ростов

Николай Поярков, защитник «Ростова», вернулся в основной состав команды раньше срока. Причину досрочного возвращения назвал главный тренер Валерий Карпин.До конца сезона-2024/25 Николай находился в аренде в «СКА-Хабаровск». Однако футболист был замечен на зимних сборах в ОАЭ.Как сообщил Карпин "Матч ТВ", возвращение в клуб Пояркова связано с нехваткой левых защитников. Ранее на этой позиции играл правоногий Вахания, а теперь — правоногий Радченко. Также Жбанов получил травму.Николай Поярков присоединился к команде в июне 2024 года. В этом же году он был отправлен в аренду в клуб из Хабаровска. По информации сайта transfermarkt, сумма трансфера составила 300 тысяч евро.