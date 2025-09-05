Новости
22-летнего жителя Ростовской области обвиняют в убийстве зятя

22-летнего жителя Ростовской области обвиняют в убийстве зятя. Инцидент произошел в ночь на 1 сентября в Красносулинском районе.

По имеющейся информации, на тот момент парень и супруг его сестры разговаривали в машине. Между ними случилась словесная перепалка. Молодой человек вытащил нож и вонзил его в область шеи оппоненту. После этого он нанес ему еще несколько ударов. В результате тот скончался.

- В ходе проведенных следственных действий мужчина полностью признал свою вину, пояснив, что конфликт произошел на почве противоправных действий потерпевшего в отношении его сестры, в связи с чем он решил за нее заступиться, - уточнили в СУ СК по Ростовской области.


На текущий момент следователи выясняют все подробности произошедшего инцидента. Пока подозреваемого заключили под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье за «Убийство».
Фото: Скрин с видео СУ СКР по Ростовской области
