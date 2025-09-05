Новости
В Ростовской области действует высокая пожароопасность пятого класса

В Ростовской области действует высокая пожароопасность пятого класса. Об этом сообщили в донском МЧС.

Высокий риск загорания сухой растительности действует до конца суток 5 сентября и в течение суток 6 сентября.

Так, пожароопасность пятого класса прогнозируется в северо-западных, северо-восточных, юго-восточных, южных, центральных, районах и в Приазовье. А точнее - в Азовском, Аксайском, Боковском, Волгодонском, Дубовском, Егорлыкском, Зерноградском, Зимовниковском, Кагальницком, Каменском, Мясниковском, Орловском, Советском, Цимлянском и Чертковском районах и городах Азов, Волгодонск, Донецк, Каменск-Шахтинский, Батайск и Ростов-на-Дону.

Четвертый класс пожароопасности действует в Заветинском, Кашарском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Ремонтненском и Тарасовском районах.

В этот период жителям в особенности рекомендуется соблюдать правила пожарной безопасности.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
