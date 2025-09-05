- Продолжается подготовка к отопительному периоду: гидравлические испытания и плановые работы на теплосетях. В связи с этим будет временно ограничена подача горячей воды, - отметила Антонина Пшеничная.

Фото: Дондей

Почти на неделю дома в центре Ростова и на западном останутся без горячей воды. Об этом сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.Горячую воду отключат с 15 по 20 сентября текущего года.В Западном жилом массиве горячей воды не будет: проспекте Малиновского – улице Доватора – улице Мадояна – проспекте Стачки – улице Литвинова – улице 2-я Володарского – улице Заводская – улице Каширская. Также теплую воду выключат на улице Пескова и переулке Машиностроительном.В центральной части города без горячей воды останутся жители улицы Пушкинская – проспекта Буденновский – улицы Серафимовича – улицы Сиверса – улицы Маркова – улицы Локомотивная – улицы Мечникова – улицы Текучева – переулка Журавлева.Горячая вода пересохнет в кранах на улице Курская, улице Тамбовская, улице Воронежская, улице Футбольная и улице Павленко.Жители будут сидеть пять дней без горячей воды в домах на проспекте Соколова – улице Малюгиной – улице 21-я Линия – улице Береговая.Горячие ванны не смогут принять на переулке Соколова – улице Береговая – переулке Халтуринский – улице Пушкинская.