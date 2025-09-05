В Ростове начался сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ

Фото: Правительство Ростовской области.

Сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом стартовал в России. В связи с этим поликлиники активно закупают вакцины.В правительстве Ростовской области сообщили, что в регион уже поступило 837,2 тысячи доз вакцин, из которых 503,2 тысячи предназначены для детей.Кому и когда следует прививаться от гриппа в 2025 году?Вакцинация рекомендуется в первую очередь детям, студентам профессиональных образовательных организаций, военнослужащим, медицинским работникам, беременным женщинам, людям с хроническими заболеваниями и лицам пожилого возраста.Для получения бесплатной прививки от гриппа и ОРВИ необходимо обратиться в поликлинику или больницу по месту жительства или прикрепления. Для этого потребуются только паспорт и полис ОМС, без направления от врача.Оптимальное время для вакцинации от гриппа и ОРВИ — с сентября по ноябрь.