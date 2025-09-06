В жутком ДТП в Суворовском пострадал 8-летний ребенок

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В Ростове в Суворовском 8-летний мальчик попал под колеса автомобиля. Авария произошла 5 сентября около 18:00 на улице Петренко.По имеющейся информации, ребенок переходил дорогу вблизи дома № 12. В этом месте не было пешеходного перехода. На тот момент по дороге ехал 39-летний водитель «Хонды». Он сразу не успел затормозить перед пешеходом и наехал на него.- В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход, - уточнили в Госавтоинспекции по Ростовской области.