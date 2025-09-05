ФК «Ростов» в начале сезона-2025/26 приобрел пять футболистов

Фото: ФК Ростов

Футбольный клуб "Ростов" известен своей ролью в подготовке профессиональных футболистов. Молодые и перспективные игроки попадают в команду, где их обучают и готовят для перехода в ведущие клубы РПЛ. Примерами служат Данил Глебов, проданный в "Динамо" за 9 миллионов евро после шести лет в "Ростове", а также Максим Осипенко и Николай Комличенко, чья трансферная стоимость была вдвое меньше, чем у бывшего капитана "Ростова". Эти громкие трансферы состоялись в сезоне-2024/25.В начале сезона-2025/26 "Ростов" потерял ключевых игроков. Болельщики надеялись на усиление состава равноценными заменами, но результаты семи туров РПЛ и Кубка России говорят об обратном. Сейчас "Ростов" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе пять очков и всего одну победу. Годом ранее после аналогичного количества матчей команда находилась на 7-й строчке.Клуб подписал Тимура Сулейманова из "Локомотива" (400 тысяч евро) на замену Николаю Комличенко, Дмитрия Чистякова из "Зенита" (свободный агент), Александра Тарасова из молодежной команды "Зенита" (30 тысяч евро), легионера Ибрагима Мафуса Аджаса и Давида Семенчука из тульского "Арсенала" (свободные агенты).Наиболее заметен пока Тимур Сулейманов, забивший один гол. На данный момент это единственный новичок, стабильно выходящий в стартовом составе. Дмитрий Чистяков из-за травмы пропустил часть матчей и пока находится на этапе восстановления. Молодые игроки в основном остаются на скамейке запасных.Стоит отметить, что в прошлом сезоне новички чаще получали игровое время, что положительно сказывалось на результатах команды.Вероятно, "Ростов" продолжает следовать своей стратегии развития молодых игроков, но пока не всем новобранцам удается проявить себя.