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ФК «Ростов» могут покинуть два ключевых игрока – Максим Осипенко и Николай Комличенко

ФК «Ростов» могут покинуть два ключевых игрока – Максим Осипенко и Николай Комличенко
По информации из спортивных источников, два ключевых игрока «Ростова» могут покинуть команду. К Максиму Осипенко проявляет интерес московский «Динамо». Однако пока стороны не начали переговоры, сообщает «РБ Спорт».

Что касается Николая Комличенко, то, по некоторым данным, он точно переходит в «Краснодар».

Пока не ясно, с чем связан такой неожиданный уход игроков. Ведь за время игры в «Ростове» их стоимость выросла вдвое.

Вероятно, это связано с сообщениями о кадровых перестановках в руководстве «Ростова». Хотя представители клуба официально опровергли эту информацию, действующие игроки уже начали подыскивать себе новые команды на следующий сезон.
Фото: ФК Ростов
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