ФК «Ростов» могут покинуть два ключевых игрока – Максим Осипенко и Николай Комличенко

Фото: ФК Ростов

По информации из спортивных источников, два ключевых игрока «Ростова» могут покинуть команду. К Максиму Осипенко проявляет интерес московский «Динамо». Однако пока стороны не начали переговоры, сообщает «РБ Спорт».Что касается Николая Комличенко, то, по некоторым данным, он точно переходит в «Краснодар».Пока не ясно, с чем связан такой неожиданный уход игроков. Ведь за время игры в «Ростове» их стоимость выросла вдвое.Вероятно, это связано с сообщениями о кадровых перестановках в руководстве «Ростова». Хотя представители клуба официально опровергли эту информацию, действующие игроки уже начали подыскивать себе новые команды на следующий сезон.