Зоопсихолог из Ростова рассказала, как отучить кота бояться переноски

- Один день мы приглашаем его просто понюхать и за это хвалим. Потом мы можем положить внутрь переноски какое-нибудь угощение и приглашать кота туда, - отмечает Юлия Погодина. - Если он на пол-лапки зайдет — это уже хорошо. В этом случае тоже нужно хвалить. В следующий раз питомец может зайти туда уже увереннее. То есть мы не заталкиваем его туда.

- Некоторые кошки дома в переносках спят. Потому что ассоциируют это с безопасным чем-то. Можно и нужно сделать из переноски домик. И если так кошка уже отдыхает, то проблем не будет пригласить ее туда и поехать куда-то, - говорит специалист.

- Если человек едет один в машине, то хорошая идея пристегнуть переноску ремнем безопасности. Если есть помощник — то едем с ним на коленках, - подчеркивает Юлия Погодина. - Если это шумное место, как поезд, можно накрывать переноску пледом. Это будет заглушать звуки. Животному будет чуть спокойнее.

Фото: Юлия Погодина

Не все коты любят переноски. По этой причине любая поездка к ветеринару или в путешествие становится для хозяина настоящим испытанием.В большинстве случаев причина нелюбви к переноске заключается в негативном опыте животного. К примеру, кота однажды насильно затолкнули, и теперь он обходит подобные в закрытые пространства стороной. Ростовский специалист по кошачьему поведению Юлия Погодина уверят, что эту проблему можно решить.Как приучить кота к переноске?За несколько дней до поездки необходимо поставить переноску на видное место для кота. Важно оставить дверцу открытой, чтобы усатый мог свободно зайти туда.Затем следует постелить на дно переноски нескользкий коврик. Это создаст дополнительные комфортные условия животному. И теперь ежедневно приглашаем туда своего питомца.Когда кот наконец зайдет внутрь переноски, можно уже закрыть дверцу. Если он начинает протестовать, его выпускаем сразу. Однако в следующий раз пробуем повторить эти действия. Когда животное привыкнет находиться в закрытом пространстве, можно взять переноску и походить по дому. На следующий день с котом в переноске пробуем выйти в подъезд, а затем и на улицу. А потом уже можно вместе кататься по делам.Некоторые пытаются заменить переноску другими вариантами — коробкой, одеялом или контейнером. Но Юлия не рекомендует это делать. Ведь именно переноска обеспечивает животному необходимую безопасность. Вдобавок необходимо, чтобы «транспортный домик» был просторным, имел хороший обзор и надежные замки.