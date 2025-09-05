Кадровый центр здравоохранения начнет свою работу в Ростове в 2026 году

фото: Правительство Ростовской области

В Ростове-на-Дону рассмотрели вопросы кадрового обеспечения учреждений здравоохранения. Речь об этом шла на заседании совета при полномочном представителе Президента РФ в Южном федеральном округе.Заседание прошло под руководством полпреда Президента РФ в ЮФО Владимира Устинова при участии главы Ростовской области Юрия Слюсаря.Главной темой заседания стал вопрос реализации национальных проектов в здравоохранении и образовании в регионах Южного федерального округа. Участники заседания уделили внимание решению вопроса дефицита сотрудников в больницах.Владимир Устинов подчеркнул, что несмотря на прилагаемые усилия, проблема нехватки кадров остается одной из острых в сфере здравоохранения.Нагрузка на медработников сегодня увеличивается. Большая часть медиков вынуждена работать больше, чем одну ставку. Не смотря на большую ответственность, заработная плата остается сравнительно незначительной. Это малопривлекательно для молодых сотрудников.Федеральный проект «Медицинские кадры» в Ростовской области помогают снизить градус остроты. В 2025 году 117 ординаторов из Ростовского ГМУ трудоустроены на ставки врачей-стажёров, а среднее медобразование получают 166 студентов-целевиков.Мобильные бригады отправляются в отдаленные территории по вахтовому методу. Более сотни медицинских работников получили господдержку для улучшения жилищных условий.С нового 2026 года начнет работать региональный кадровый центр здравоохранения, который будет заниматься изменением нормативной базы. Он также будет внедрять комплексный подход к трудоустройству выпускников и закреплению медработников.На форуме «Стратегия 2030» Юрий Слюсарь подчеркнул, что пока врачей, особенно узких специалистов, не хватает. В качестве временной и оперативной меры в регионе продолжит работать «поезд здоровья».«А мы продолжим бороться за каждого врача. Сохраним меры, которые показали свою эффективность. В первую очередь это субсидии на жильё для молодых специалистов и врачей дефицитных специальностей. Сегодня эта программа компенсирует до 90% стоимости квартиры или дома. С конца прошлого года врачи и фельдшеры скорой, которые работают в специализированных БСМП, получают доплаты. Врачи – по 50 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал – по 30 тысяч. А с этого года ежемесячные надбавки предусмотрены и водителям скорых», — сообщил врио губернатора на форуме.