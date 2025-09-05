Новости
В Мартыновском районе раньше срока отремонтировали дорогу

На месяц раньше заявленного срока провели капитальный ремонт участка региональной дороги в Мартыновском районе. Она пролегает по хутору мимо местной школы. О приведении дороги в надлежащий вид просили жители населенного пункта.

Длина участка капремонта составляет три с половиной километра. Проезжую часть расширили, укрепили обочины, уложили два слоя асфальта, сделали разметку и установили дорожные знаки.

Также на участке были расположены шесть непригодных водопропускных труб. Две из них отремонтировали, а четыре заменили.

- Всего в 2025 году в Ростовской области запланированы работы на 566 объектах дорожной инфраструктуры регионального и местного значения, — сообщила первый заместитель министра транспорта Ростовской области Инна Володина. — Это позволит привести в нормативное состояние порядка 880 км автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

В настоящее время работы завершены на 348 объектах протяженностью 510 км, в том числе на 107 – досрочно.
фото: Правительство Ростовской области
