Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области 107 учеников сдадут ГИА в дополнительный период

В Ростовской области 107 учеников сдадут ГИА в дополнительный период

В Ростовской области стартовал дополнительный этап государственной итоговой аттестации (ГИА), который продлится с 4 по 23 сентября. Об этом сообщает региональное правительство.

В этом году дополнительные экзамены по русскому языку и математике сдадут 107 учеников, ранее не справившихся с испытаниями или пропустивших их по уважительным причинам.

Для получения аттестата школьникам необходимо набрать минимум 24 балла по русскому языку и 3 балла – по базовой математике.

Экзамены пройдут на двух площадках. Как и в основной период, материалы будут поступать через интернет в зашифрованном виде, а распечатываться непосредственно в аудиториях.

Первые результаты экзаменов объявят не позднее 17 сентября. Те, кто не сможет явиться на дополнительный срок по уважительной причине, смогут пройти испытания сразу по двум предметам 23 сентября.
Фото: правительство Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.