В Ростовской области 107 учеников сдадут ГИА в дополнительный период

Фото: правительство Ростовской области.

В Ростовской области стартовал дополнительный этап государственной итоговой аттестации (ГИА), который продлится с 4 по 23 сентября. Об этом сообщает региональное правительство.В этом году дополнительные экзамены по русскому языку и математике сдадут 107 учеников, ранее не справившихся с испытаниями или пропустивших их по уважительным причинам.Для получения аттестата школьникам необходимо набрать минимум 24 балла по русскому языку и 3 балла – по базовой математике.Экзамены пройдут на двух площадках. Как и в основной период, материалы будут поступать через интернет в зашифрованном виде, а распечатываться непосредственно в аудиториях.Первые результаты экзаменов объявят не позднее 17 сентября. Те, кто не сможет явиться на дополнительный срок по уважительной причине, смогут пройти испытания сразу по двум предметам 23 сентября.