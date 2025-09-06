Водителя легковушки раздавило после ДТП с фурой в Ростовской области

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В жутком ДТП с фурой под Таганрогом погиб водитель. Авария произошла 5 сентября около 20:00 на трассе «Новороссия» в Неклиновском районе.По имеющейся информации, 24-летний водитель легковушки «Лада Гранта» решил выехать на встречную полосу. Как уточнили в Госавтоинспекции по Ростовской области, автомобилист сделал это без цели обгона. Он потерял бдительность и врезался в встречную фуру «МАЗ».В результате такой жуткого ДТП водитель «Лада Гранта» скончался на месте.