Водителя легковушки раздавило после ДТП с фурой в Ростовской области

В жутком ДТП с фурой под Таганрогом погиб водитель. Авария произошла 5 сентября около 20:00 на трассе «Новороссия» в Неклиновском районе.

По имеющейся информации, 24-летний водитель легковушки «Лада Гранта» решил выехать на встречную полосу. Как уточнили в Госавтоинспекции по Ростовской области, автомобилист сделал это без цели обгона. Он потерял бдительность и врезался в встречную фуру «МАЗ».

В результате такой жуткого ДТП водитель «Лада Гранта» скончался на месте.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
