В Ростове заново проведут голосование по проекту фонтана на площади Ленина
В Ростове организуют повторное голосование по проекту фонтана на площади Ленина. Об этом рассказал победитель прошлого конкурса, архитектор Александр Ломтев.
Александр 5 сентября посетил заседание комиссии в Минстрое, где обсуждался вопрос установки фонтана. В итоге члены комиссии решили аннулировать результаты прошлого голосования и провести новое. Причина оказалась неожиданной. По словам Александра, из-за небольшого перевеса голосов признали двух победителей: его проект и проект краснодарской фирмы «ФонтанГрад».
Результаты были почти одинаковыми: ростовская команда набрала 37,3% голосов, а «ФонтанГрад» — 36,1%. С тех пор никакой информации о строительстве не поступало, не определены сроки и план работ. За два месяца даже не начали разрабатывать проектную документацию.
Интересно, что Александру предложили сотрудничать с «ФонтанГрад», но он отказался. По его словам, он предлагал им свои идеи еще до голосования, но они не заинтересовались. Теперь обе команды будут участвовать во втором туре голосования, где ростовчанам снова предложат выбрать проект.
Александр Ломтев в своем проекте подчеркнул историческую значимость места и предложил воссоздать фонтан таким, каким он был 30-40 лет назад. За эту идею проголосовали 37,3% горожан. Градозащитники считают, что именно такой фонтан хотели бы видеть местные жители. Общественница Наталья Ашкеани отметила, что историческая концепция очень важна.