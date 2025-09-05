В Ростове заново проведут голосование по проекту фонтана на площади Ленина

Фото: соцсети

В Ростове организуют повторное голосование по проекту фонтана на площади Ленина. Об этом рассказал победитель прошлого конкурса, архитектор Александр Ломтев.Александр 5 сентября посетил заседание комиссии в Минстрое, где обсуждался вопрос установки фонтана. В итоге члены комиссии решили аннулировать результаты прошлого голосования и провести новое. Причина оказалась неожиданной. По словам Александра, из-за небольшого перевеса голосов признали двух победителей: его проект и проект краснодарской фирмы «ФонтанГрад».Результаты были почти одинаковыми: ростовская команда набрала 37,3% голосов, а «ФонтанГрад» — 36,1%. С тех пор никакой информации о строительстве не поступало, не определены сроки и план работ. За два месяца даже не начали разрабатывать проектную документацию.Интересно, что Александру предложили сотрудничать с «ФонтанГрад», но он отказался. По его словам, он предлагал им свои идеи еще до голосования, но они не заинтересовались. Теперь обе команды будут участвовать во втором туре голосования, где ростовчанам снова предложат выбрать проект.Александр Ломтев в своем проекте подчеркнул историческую значимость места и предложил воссоздать фонтан таким, каким он был 30-40 лет назад. За эту идею проголосовали 37,3% горожан. Градозащитники считают, что именно такой фонтан хотели бы видеть местные жители. Общественница Наталья Ашкеани отметила, что историческая концепция очень важна.