Донской боксер Дмитрий Кудряшов победил соперника из Чехии с минимальным преимуществом



Донской боксер Дмитрий Кудряшов победил в бою с соперником из Чехии Вацлавом Пейсаром. Встреча состоялась в Красноярске 21 декабря.



Кудряшов и Пейсар провели десять раундов. Почти в каждом из них россиянин пропускал удары. Еще в самом начале боя боксер выглядел уставших. Когда все уже ждали поражения Кудряшова, в четвертом раунде он отправил Пейсара в нокдаун.



Именно этот удар и принес россиянину больше очков. Однако преимущество оказалось незначительным – всего один балл. Сам Дмитрий Кудряшов остался недоволен результатом.



– Я не судья и не принимаю решения за судей. Сам считаю, что недостаточно сделал для победы, – написал Дмитрий в своем «Инстаграме».

