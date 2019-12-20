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Донской боксер Дмитрий Кудряшов победил соперника из Чехии с минимальным преимуществом

Донской боксер Дмитрий Кудряшов победил соперника из Чехии с минимальным преимуществом
Донской боксер Дмитрий Кудряшов победил в бою с соперником из Чехии Вацлавом Пейсаром. Встреча состоялась в Красноярске 21 декабря.

Кудряшов и Пейсар провели десять раундов. Почти в каждом из них россиянин пропускал удары. Еще в самом начале боя боксер выглядел уставших. Когда все уже ждали поражения Кудряшова, в четвертом раунде он отправил Пейсара в нокдаун.

Именно этот удар и принес россиянину больше очков. Однако преимущество оказалось незначительным – всего один балл. Сам Дмитрий Кудряшов остался недоволен результатом.

– Я не судья и не принимаю решения за судей. Сам считаю, что недостаточно сделал для победы, – написал Дмитрий в своем «Инстаграме».

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