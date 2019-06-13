Донской боксер Дмитрий Кудряшов проиграл африканцу



Боксер из донского региона Дмитрий Кудряшов проиграл бой за титул WBC Silver. Африканец Илунга Макабу взял вверх после того, как судья досрочно остановил бой. Зрелищное сражение прошло 16 июня в Екатеринбурге.



В главном бою на ринг вышли два сильнейших в своем классе соперника – Дмитрий Кудряшов против спортсмена из республики Конго Илунга Макабу.



Африканец постоянно наносил тяжелые удары и попадал точно в россиянина. Во втором раунде Дмитрий не выдержал натиск и упал. Спустя несколько секунд он поднялся и продолжил бой, однако силы стали покидать его все быстрее.



Соперник стал напирать. Дончанин пропускал все больше ударов в голову, и судья остановил бой на пятом раунде. В итоге - досрочная и уверенная победа африканца. Он забрал титул и вместе с ним - звание одного из самых сильных и опасных тяжеловесов.







Дмитрий получил серьезные травмы во время боя. После выступления он опубликовал фото в своем «Инстаграме», на котором видно, что россиянину требуется долгое восстановление. У него рассечена бровь, огромный синяк под глазом и опухший нос. При этом подписчики Кудряшова желают ему скорейшего восстановления и своими комментариями показывают, что продолжают болеть за своего кумира.