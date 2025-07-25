Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове полицейские задержали двух грабителей, ограбивших аптеку

В Ростове полицейские задержали двух грабителей, ограбивших аптеку
В Ростове-на-Дону полицейские задержали двух грабителей, которые напали на аптеку. Инцидент произошел 24 июля возле дома № 135 на улице Республиканской.

По информации ГУ МВД по Ростовской области, грабителями оказались два молодых человека в возрасте 27 и 29 лет. Они ворвались в аптеку, закрыв лица медицинскими масками. Злоумышленники выломали служебную дверь и четыре раза ударили ножом в ногу 21-летнего фармацевта. Кроме того, они украли лекарства и деньги из кассы.

После этого грабители скрылись на такси, угрожая водителю, чтобы тот отвез их в нужное место. Против них возбудили уголовное дело по статье «Разбой».
Фото: ГУ МВД по РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.