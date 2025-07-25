В Ростове полицейские задержали двух грабителей, ограбивших аптеку

Фото: ГУ МВД по РО

В Ростове-на-Дону полицейские задержали двух грабителей, которые напали на аптеку. Инцидент произошел 24 июля возле дома № 135 на улице Республиканской.По информации ГУ МВД по Ростовской области, грабителями оказались два молодых человека в возрасте 27 и 29 лет. Они ворвались в аптеку, закрыв лица медицинскими масками. Злоумышленники выломали служебную дверь и четыре раза ударили ножом в ногу 21-летнего фармацевта. Кроме того, они украли лекарства и деньги из кассы.После этого грабители скрылись на такси, угрожая водителю, чтобы тот отвез их в нужное место. Против них возбудили уголовное дело по статье «Разбой».