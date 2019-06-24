Донской боксер Дмитрий Кудряшов стал отцом



Известный боксер из Волгодонска Дмитрий Кудряшов стал отцом. Супруга спортсмена подарила ему сына.



Пост с радостной новостью боксер опубликовал 25 июня на своей странице в «Инстаграме». На фото Дмитрий и его жена - в родильной палате. Кудряшов бережно держит на руках младенца.



- Сын! Слава Богу! - подписал фотографию спортсмен.



В комментариях на боксера обрушились сотни комментариев с поздравлениями и пожеланиями здоровья малышу и благополучия семье.



Из открытых источников известно, что Кудряшов - российский боксёр-профессионал, выступающий в первой тяжёлой весовой категории. Чемпион СНГ и славянских стран по версии WBC, чемпион WBC Silver, интернациональный чемпион по версии WBA (2014-2015 гг.), мастер спорта по боксу и рукопашному бою.