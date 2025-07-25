Фото: Ростов.ру

В Ростовской области 60% людей предпочитают покупать квартиры в новостройках. Об этом Donday сообщили в агентстве недвижимости «Этажи».По данным компании, 60% покупателей выбирают новостройки. Еще 20% интересуются вторичным жильем, а 20% — недвижимостью за городом.Новостройки популярны из-за льготных программ, таких как семейная, IT-ипотека и военная. Кроме того, многие предпочитают жить в городе с развитой инфраструктурой и благоустроенными ЖК.Первичное жилье не имеет скрытых проблем и защищено законом № 214. Деньги застройщик получает через эскроу-счет, что снижает риски для покупателей.Люди предпочитают новостройки из-за простоты покупки и возможных выгод. Например, 2-комнатная квартира на Буденновском проспекте стоит 15-18 миллионов, а в строящихся районах Левенцовском или Суворовском — до 10 миллионов.Новые районы активно развиваются, что делает их привлекательными для инвестиций. После сдачи дома цена квартиры обычно вырастает на 10-20%.