Фото: ФК Ростов

Стоимость трансфера бразильского футболиста «Ростова» снизилась на 1 миллион евро. Об этом стало известно из информации, опубликованной на сайте transfermarkt.world.Согласно данным портала, в конце 2024 года стоимость трансфера футболиста составляла 5 миллионов евро, а к июлю 2025 года она снизилась до 4 миллионов евро.Последний раз игрок забил гол в Кубке 18 сентября, когда «Оренбург» одержал победу. В чемпионате последний гол был забит 1 сентября, когда «Факел» также одержал победу. Последний результативный пас был сделан в начале августа. Вероятно, такой результат повлиял на стоимость.Отметим, что у футболиста контракт с клубом из Ростова-на-Дону до 2028 года.Специалисты считают, что если положение игрока не улучшится, то его цена будет продолжать падать.