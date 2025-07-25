Экспертное сопровождение и общественный контроль в ходе избирательной кампании ЕДГ-2025 обсудили в Ростовской области

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С рабочим визитом в Ростовскую область прибыл Александр Брод — член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, а также председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».Во время своего визита он принял участие в круглом столе. Главной темой мероприятия было обсуждение экспертного сопровождения избирательной кампании, которая состоится в единый день голосования – 14 сентября 2025 года. На встрече подняли вопросы общественного наблюдения, правовой открытости, своевременного информирования и отслеживания хода избирательной кампании.- Ростовская область последовательно развивает механизмы общественного контроля. Кампания проходит спокойно, с соблюдением законодательства и участием представителей разных партий, что говорит о её конкурентности. Работа по подготовке наблюдателей, мониторинг избирательных процедур, взаимодействие с избирательной комиссией выстроены на высоком уровне. Очень важно, что общественные структуры уже сейчас активно участвуют в обеспечении открытости и легитимности выборов. Это хороший пример для других регионов, - отметил Александр Брод.По информации экспертов, избирательная кампания в донском регионе развивается в стабильном правовом и открытом ключе. В ней участвуют общественность и представители различных политических сил. На всех этапах избирательной кампании — от выдвижения кандидатов до агитационной работы — будут проводиться тщательный анализ, мониторинг информационного пространства и правовая оценка.На мероприятии также был представлен опыт работы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Ростовской области. В него входит экспертная группа из политологов, социологов, правоведов и специалистов по электронному праву.- Сегодня наблюдателю нужен комплекс профессиональных навыков. Наша программа дает не только знание процедур, но и учит анализировать ситуацию, грамотно взаимодействовать с участниками процесса, объективно фиксировать происходящее. Это не просто обучение, а профессиональное развитие. Наряду с платформой и мобильным приложением мы создаем специализированный Telegram-бот с методическими материалами и полезными функциями, чтобы обеспечить наблюдателям надежный доступ к информации в различных условиях интернет-соединения, - отметил Неман Рагимов, федеральный координатор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».Специалисты следят за ходом избирательной кампании, изучают изменения в законодательстве, оценивают возможные информационные риски и оперативно реагируют на вызовы в медиасреде.Александр Нечушкин, заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области и руководитель Общественного штаба, рассказал о подготовке наблюдателей и экспертном сопровождении кампании.- Программа очного обучения общественных наблюдателей уже активно реализуется во всех уголках области, а в Ростове-на-Дону учебные мероприятия уже завершены, - сообщил Александр Нечушкин. - С начала избирательной кампании в региональных СМИ размещено более 150 публикаций, освещающих ход общественного наблюдения и поясняющих избирателям правовые аспекты голосования.В заключение Александр Брод подчеркнул значимость постоянного взаимодействия с регионом. Он выразил уверенность, что выборы в Ростовской области пройдут в соответствии с законом, открыто и прозрачно и при высоком уровне общественного доверия.