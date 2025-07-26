Фото: соцсети Павла Деревянко

Павел Деревянко строит родовое поместье в Таганроге. Об этом он рассказал журналу Hello.- В этом году поставили баню, а в следующем планируем построить еще один дом на территории – для брата. Хочу, чтобы все жили рядом, – поделился артист.Деревянко строит поместье, чтобы больше времени уделять родным. У его мамы есть квартира в Таганроге, но она также часто бывает на даче. Там она ухаживает за цветами и работает на земле, но ей нелегко долго находиться на солнце.Павел рассказал, что теперь он чаще навещает родной город. Раньше он приезжал туда не чаще двух раз в год. Этой весной он уже дважды побывал в Таганроге и запланировал еще две поездки на лето.Павел Деревянко родился в Таганроге. После школы он поступил в техникум на повара, но учебу не завершил. В 2000 году он получил диплом актера. Зрители знают его по ролям в фильмах «Брестская крепость», «Обратная сторона Луны» и сериале «Беспринципные».