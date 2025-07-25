Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В сгоревшем доме на улице Обороны в Ростове начали капитальный ремонт крыши

В сгоревшем доме на улице Обороны в Ростове начали капитальный ремонт крыши
В сгоревшем доме на улице Обороны в Ростове начали капитальный ремонт крыши. Об это сообщает "Мой Фасад".

Ремонтные работы начались в июле и продлятся до середины сентября.

Напомним, что происшествие случилось 7 марта. Внезапно загорелась крыша высотного дома. Огонь быстро распространился, охватив значительную площадь. К счастью, обошлось без жертв среди жильцов – все вовремя эвакуировались из горящего дома.

Спустя несколько часов пожарные ликвидировали пожар на площади в 300 квадратных метров крыши, на квартиры огонь не распространился. В ходе тушения водой были затоплены этажи с третьего по первый. Жилые помещения стали непригодными для проживания. Из соображений безопасности были отключены коммуникации: газ, вода и электричество. Администрация Ленинского района предоставила пострадавшим жильцам временное жилье.

Тем не менее, согласие было достигнуто не всеми. Жители, невзирая на ситуацию, продолжали оставаться в своих жилищах. Спустя некоторое время возобновили работу системы жизнеобеспечения.

Ранее сообщалось, что причиной крупного пожара стал поджог.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.