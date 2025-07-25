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В сгоревшем доме на улице Обороны в Ростове начали капитальный ремонт крыши. Об это сообщает "Мой Фасад".Ремонтные работы начались в июле и продлятся до середины сентября.Напомним, что происшествие случилось 7 марта. Внезапно загорелась крыша высотного дома. Огонь быстро распространился, охватив значительную площадь. К счастью, обошлось без жертв среди жильцов – все вовремя эвакуировались из горящего дома.Спустя несколько часов пожарные ликвидировали пожар на площади в 300 квадратных метров крыши, на квартиры огонь не распространился. В ходе тушения водой были затоплены этажи с третьего по первый. Жилые помещения стали непригодными для проживания. Из соображений безопасности были отключены коммуникации: газ, вода и электричество. Администрация Ленинского района предоставила пострадавшим жильцам временное жилье.Тем не менее, согласие было достигнуто не всеми. Жители, невзирая на ситуацию, продолжали оставаться в своих жилищах. Спустя некоторое время возобновили работу системы жизнеобеспечения.Ранее сообщалось, что причиной крупного пожара стал поджог.