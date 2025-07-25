С 1 августа начнут благоустраивать въезд в Ростов со стороны Таганрогского шоссе

Фото: Администрация Ростова

Глава Ростова Александр Скрябин сообщил о ходе работ по благоустройству въезда в город «Таганрогское шоссе — ул. Малиновского». На выполнение дорожных работ заключен контракт, они будут начаты 1 августа.- Дорожники обновят асфальт на кольцевом пересечении улица Таганрогская – улица Малиновского, а также увеличат радиус правого поворота со стороны Таганрога на улицу Малиновского. Такое решение позволит совершать более безопасный и комфортный маневр тем, кто въезжает в город. Еще предусмотрена замена бортового камня и поребрика, ремонт тротуара, - рассказал Александр Скрябин.Остановку общественного транспорта «Пост ГИБДД» на северной стороне улицы Таганрогской установят дальше от развязки. Сделано это будет для безопасности пассажиров. На новом остановочном комплексе обустроят заездной карман и посадочную площадку.Кроме того, планируют отремонтировать заездной карман на остановке общественного транспорта на южной стороне улицы Таганрогской в направлении центра города.Напомним, благоустройство въезда начали по поручению главы Ростовской области Юрия Слюсаря. Ранее Александр Скрябин посетил творческую мастерскую скульптора Сергея Олешни. Он создает Стелу, которая установят на въезде в Ростов вместо «мяча с флагами». На постаменте новой Стелы будут установлены гербы России, Ростовской области и нашего города, а также слова: «Ростов-на-Дону — город воинской славы».