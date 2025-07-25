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В Ростове два молодых человека пытались поджечь военные комиссариаты

В Ростове два молодых человека пытались поджечь военные комиссариаты
В Ростове два молодых человека пытались поджечь военные комиссариаты. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Ростовской области.

В сентябре 2023 года эти молодые люди вступили в террористическую организацию. Им дали задание: сначала провести разведку, а затем поджечь комиссариаты.

Во время попытки поджога молодых людей задержали силовики. Ими оказались 19-летний парень из Красноярска и 17-летний житель Новосибирска.

Южный окружной военный суд приговорил их к шести годам колонии общего режима по статье «Террористический акт».
Фото: УФСБ по РО
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