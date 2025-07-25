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На выходных Госавтоинспекция Ростовской области будет работать в усиленном режиме

На выходных Госавтоинспекция Ростовской области будет работать в усиленном режиме
В период с 26 по 28 июля Госавтоинспекция Ростовской области переходит на усиленный режим работы.

Первоочередной задачей станет пресечение случаев управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а также выявление и наказание лиц, практикующих дрифт на обычных дорогах.

Левобережье будет находиться под наблюдением не только наземных патрулей, но и с использованием квадрокоптеров. На основных трассах региона и федерального значения усилят контроль наряды ДПС, чтобы предотвратить нарушения правил дорожного движения.
Фото: УГИБДД РО
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