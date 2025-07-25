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В Ростовской области на ходу вспыхнула "ГАЗель"

В Ростовской области на ходу вспыхнула "ГАЗель"
В Таганроге, Ростовская область, 25 июля на улице Клубной произошло возгорание "ГАЗели" прямо во время движения.

Микроавтобус двигался по проезжей части, когда внезапно задымился капот и вспыхнул огонь. Водитель успел вовремя выбраться из охваченного пламенем транспортного средства.

Местные жители вызвали пожарную службу. Для тушения огня были направлены четыре специалиста и одна единица техники.

"Огонь был ликвидирован на площади шести квадратных метров, - сообщили в региональном управлении МЧС. - К счастью, обошлось без жертв".
Фото: Соцсети
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