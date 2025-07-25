Территорию Ростовского моря признали опасной из-за химических отходов

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Ростовчане направили обращение в администрацию города с предложением улучшить состояние территории водохранилища «Ростовское море», расположенного в балке Камышеваха на севере города. Благоустройство здесь невозможно из-за риска отравления химическими отходами.Как отметили, в администрации города, этому месту присвоен 2-й класс опасности, поэтому обустроить территорию сквером, парком или пляжем невозможно. Также у берега установлены дорогостоящие датчики, определяющие уровень воды и передающие данные о состоянии водной глади.Согласно информации, представленной на сайте «СанитарГород», ко второму классу опасности относятся преимущественно химические отходы, такие как серная кислота, фенол, формальдегид и другие. Это крайне опасный класс, и на ликвидацию последствий его воздействия может потребоваться не менее 30 лет.