В центре Ростова установят отреставрированную мозаику с ресторана «Балканы»

Фото: Том Соер Фест

В середине июля в Ростове из ресторана «Балканы» было взято мозаичное панно для проведения реставрационных работ. Об этом сообщает DonDay.В эпоху Советского Союза вход в культовый ресторан «Балканы» украшало великолепное мозаичное панно. Это произведение искусства было создано в 1967 году и с тех пор стало неотъемлемой частью интерьера ресторана. Однако с течением времени здание начало приходить в упадок, и панно также пострадало. Градозащитники «Том Сойер Феста» решили восстановить мозаику.По договорённости с владельцами помещения панно было аккуратно демонтировано и отправлено в мастерскую реставратора Марины Яблонской.Размер панно — 3,2 метра в длину и более 6 метров в высоту. Бетонные плиты, на которых были закреплены мелкие элементы — смальты (цветное непрозрачное стекло), — оказались сильно повреждены. В связи с этим мастера решили перенести изображение на новую основу.Чтобы достичь желаемого результата, нужно сначала очистить смальту от загрязнений. Из-за небольшого расстояния между камнями грязь сложно удалить, а их количество превышает сотню. Поэтому работы могут затянуться на трое суток.Как отметила реставратор Марина Яблонская, еще одним непростым этапом стал перенос эскиза рисунка мозаики на кальку (тонкая полупрозрачная бумага, которая используется для копирования рисунков) для создания мозаичного панно. Каждый элемент имеет свой номер, чтобы воссоздать изображение таким, каким оно было, нужно внимательно отмечать каждый из элементов.Далее следует процесс удаления смальты с поверхности плиты. Для этого используются специальные инструменты — молоток и зубило.После в бетонный раствор укладываются камешки – и восстанавливаем прежний рисунок.- Самое трудное – разместить цельные фрагменты, например, яблони на ветке. Нужно аккуратно переносить их с плиты в раствор, чтобы не треснули. Этим займусь я лично, - добавила реставратор.В течение нескольких месяцев специалист по мозаичному искусству и его помощники будут работать над восстановлением панно. Затем мозаичное панно будет установлено в новом месте в центре города. Предварительно, его разместят в здании администрации Кировского района.