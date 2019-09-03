Боксёр из Ростовской области Дмитрий Кудряшов дебютирует в бою по правилам ММА



Донской боксёр Дмитрий Кудряшов дебютирует в бою по правилам ММА. Спортсмен по прозвищу Кувалда покажет себя на международном турнире по смешанным единоборствам. Чемпионат пройдёт в октябре в Москве на территории «Лужников».



Организаторы турнира называют выступление Кудряшова историческим событием и советуют не пропустить его поединок. Что интересно, соперник Дмитрия пока остаётся неизвестным.



Зрители также смогут увидеть сражение между тяжеловесами - чемпионом Европы по боевому самбо Максом Новосёловым и мастером спорта по вольной борьбе Дмитрием Смоляковым. В со-главном бою встретятся звезда уральского ММА Евгений Игнатьев и Никита Михайлов.