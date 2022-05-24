Дмитрий Полоз стал лучшим бомбардиром ФК «Ростов»

Фото: ФК Ростов.

Дмитрий Полоз признан лучшим бомбардиром футбольного клуба «Ростов» в сезоне 2021/22. Информацию об этом «желто-синие» разместили на своей странице в соцсетях.По статистике, 30-летний спортсмен забил 14 голов. Дмитрий Полоз неоднократно становился лучшим игроком среди ростовской команды и клубов РПЛ, автором лучших голов. В 2021 году футболиста признали лучшим исполнителем пенальти в России. Он реализовал 14 из 14 штрафных ударов.Примечательно, что именно в ФК «Ростов» трансферная стоимость игрока растет. Например, с 2012 по по 2017 она увеличилась с 50 тысяч евро до семи миллионов (почти полмиллиарда рублей). Затем Полоз сменил несколько клубов, а его стоимость упала до 1,8 миллиона евро (111 миллионов рублей).В 2020-м спортсмен вернулся в донской клуб. За время пребывания в «Ростове» цена на трансфер Дмитрия Полоза снова начала расти — сейчас она составляет 2,5 миллиона евро (150 миллионов рублей).На втором месте по результативности среди нападающих «желто-синих» оказался Николая Комличенко. Он забил восемь голов. У Данила Глебова и Али Соу — по четыре гола, а у Романа Тугарева — два гола.