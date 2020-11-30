Дмитрия Полоза назвали лучшим игроком матча Ростов – Динамо

Болельщики назвали нападающего Дмитрия Полоза лучшим игроком матча «Ростов» – «Динамо». Футболист набрал 4,9 балла из 5 возможных.Неудивительно, ведь во втором тайме игры Полоз сделал первый в своей карьере хет-трик, забив три мяча в ворота соперника практически подряд. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «желто-синих». Полоз фактически привел команду к победе.В топ-5 болельщиков входят также Хорен Байрамян, Данил Глебов, Денис Терентьев и Роман Тугарев. Именно они оформили последний, победный для «Ростова», гол.Напомним, встреча «Ростов» – «Динамо» состоялась вечером 28 ноября на стадионе «Ростов Арена». Донская команда крупно обыграла москвичей. Три гола подняли «желто-синих» на четвертую позицию в турнирной таблице РПЛ. Сейчас на три очка «Ростов» опережают «Зенит», ЦСКА и «Спартак».Нападающий Дмитрий Полоз вернулся в «Ростов» в августе 2020 года. Капитана Ивелина Попова обменяли на него. До 2017 года Полоз уже выступал за донской клуб и был лучшим бомбардиром в истории выступлений команды в Европе.