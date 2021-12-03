Нападающий ФК «Ростов» Дмитрий Полоз стал лучшим исполнителем пенальти в РПЛ

Фото: ФК «Ростов».

Нападающий футбольного клуба «Ростов» стал лучшим пенальтистом российского чемпионата. Дмитрий Полоз реализовал 14 из 14 штрафных ударов в матчах российской Премьер-Лиги.По информации регионального управления физической культуры и спорта, Полоз переплюнул даже Даниила Фомина из «Динамо». У последнего 11 из 11 реализованных пенальти в лиге. Более того, за 12 лет ведения статистики (с сезона-2009) ростовчанин уступает только Георгию Пееву - у того насчитывается 17 из 17 штрафных ударов.Примечательно, что почти все 11-метровые Полоз начинает с короткого разбега и семенящего шага в начале. Из 18 ударов 10 он пробил в правый угол, 7 - в левый угол и 1 - по центру.Внимательные болельщики наверняка заметили, что в сезонах-2015/16 и 2016/17 Полоз четыре раза подряд отправлял мяч в правый угол.Когда же футболист вернулся в «Ростов», то стал чередовать попадания. Кроме того, спортсмен меняет и высоту ударов. Например, три последних пенальти в левый угол были отправлены низом, серединой и верхом.