«Чайка» добилась первой победы в ФНЛ!





В первых двух матчах «Чайка» смогла набрать только одно очко, не забив при этом ни одного гола. В третьем туре получилось и забить, и победить. Соперник был не из самых сильных – калининградская «Балтика» начала сезон еще хуже – с двух поражений.



Ввиду слабого старта чемпионата и те, и другие осторожничали. Велика была цена ошибки. Оба коллектива играли с оглядкой на собственные ворота. В результате матч получился, откровенно говоря, скучным – минимум голевых моментов, низкие скорости. Зато порадовал конечный результат. За весь первый тайм остроты у ворот почти не было. Можно разве что отметить хороший удар Александра Подбельцева из-под защитника, но немного не хватило точности.



Второй тайм проходил по схожему сценарию. По крайней мере, большая его часть. «Балтика» больше владела мячом, однако почти ничего не смогла из этого выжать. «Чайка» играла вторым номером, отдав игровую инициативу противнику. В конце матча гости, вероятно, почувствовали, что могут замахнуться и на что-то большее, чем ничья. Тренерский штаб провел атакующие замены. В результате «Чайка» забила гол, который стал единственным за вечер. Апти Ахьядов в сольном проходе убрал на замахе защитника соперника и отдал выверенную передачу на Александра Подбельцева, которому ничего не оставалось, кроме как забить первый гол «Чайки» в сезоне. Калининградцы пытались создать некий навал на ворота Дмитрия Арапова, но гости своего уже не упустили.



Песчанокопцы набирают четыре очка и теперь в турнирной таблице ФНЛ делят со «Спартаком-2» (Москва) и «Лучом» (Владивосток) места с 8-го по 10-е.



В четвертом туре «Чайка» 24 июля будет на «Ростов Арене» принимать «СКА-Хабаровск».