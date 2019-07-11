Песчанокопская «Чайка» сыграла вничью с «Факелом»



В первом туре «Чайка» потерпела обидное домашнее поражение от «Чертаново» 0:1. В той игре команда из Ростовской области пропустила гол в самом конце матча, плюс не забила пенальти. Первый гол в ФНЛ не был забит и теперь, во втором туре, зато заработано первое очко. Матч против воронежского «Факела» должен был быть домашним для «Чайки», но из-за наложения с матчем «Ростова» команды обменялись турами. Вообще соперник не самый сильный - воронежский клуб два года подряд заканчивал сезон в зоне вылета, но оба раза оставался во второй по силе лиге из-за снятия других клубов.



Первая фаза игры прошла в равной борьбе с минимальным количество остроты как у одних ворот, так и у других. Соперники не спешили форсировать события и долго присматривались друг к другу, атакуя малыми силами. Чувствовалось, что обе команды находятся в стадии становления. Ближе к перерыву хозяева поля завладели инициативой и прижали гостей к воротам. К счастью для «Чайки» счёт открыт не был.



Во втором тайме преимущество «Факела» стало ещё более явным. Подопечные Дмитрия Воецкого стали играть вторым номером, иногда выбираясь в контратаки и внимательно разыгрывая стандартные положения. Стопроцентные моменты для взятия ворот «Чайки» не использовали Роман Косянчук и Игорь Хайманов. Последние 10-15 минут хозяева много атаковали и были близки к голу, но ростовская команда выстояла. В итоге донской клуб сводит очень непростую игру к ничьей и увозит из столицы Черноземья одно набранное очко.



Пока в активе селян 1 очко, которое позволяет им вместе с тем же «Факелом» (Воронеж), «Нижним Новгородом» и «СКА-Хабаровском» делить места с 12 по 15 в турнирной таблице. В третьем туре 20 июля «Чайка» сыграет на выезде с калинингадской «Балтикой», которая начала чемпионат с двух поражений. Ближайшая домашняя для песчанокопцев игра состоится 24 июля, когда «Чайка» будет принимать «СКА-Хабаровск».