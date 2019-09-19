«Чайка» и «Краснодар-2» сыграли вничью

Донской клуб на своём поле принимал вторую команду «Краснодара», итог – 1:1.



Матч представлял собой поединок двух почти равных коллективов. В целом «Чайка» считается чуть-чуть сильнее, однако разница, как оказалось, не так велика.



В первой половине встречи песчанокопцы владели некоторым игровым преимуществом. Пожалуй, они больше угрожали воротам соперника. На 35-й минуте «Чайка» открыла счёт. После сольного прохода Андрей Павленко «прострелил» вдоль ворот, а на ближней штанге Илья Белоус эффектно покатил мяч в дальний угол, на миг опередив защитника «быков», - 1:0. 88-й номер забил свой первый гол в чемпионате этого сезона, до этого были только голы в Кубке.



Во втором тайме «Краснодар-2» прибавил активности и произвёл несколько замен. Это сработало уже на 55-й минуте. Леон Сабуа нанёс дальний удар, а Дмитрий Арапов, к сожалению, не справился с несложным мячом – 1:1. «Чайка» бросилась забивать, создала ряд полумоментов, при этом вполне могла и «напороться» на контратаку. В итоге счёт больше так и не изменился – ничья.



В активе «Чайки» после этого матча - 18 баллов, которые позволяют ей занимать 10-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ.



Следующий матч будет кубковым. 25 сентября «Чайка» будет принимать на своём поле команду Премьер-Лиги - «Уфу».