«Чайка» одержала первую разгромную победу в ФНЛ





И «Чайка», и «Текстильщик» начали сезон не слишком удачно. Оба клуба перед матчем шли в зоны вылета из ФНЛ. В случае победы была возможность подняться на несколько строчек. И эту возможность «Чайка» не упустила.



В первой половине игры на поле стадиона в Песчанокопском была медленная, вязкая игра с минимальным количеством острых моментов. Мячом больше владели песчанокопцы, но опасность создать не получалось.



Зато получилось в самом начале второй части игры. Успех принёс штрафной. Артём Коржунов выполнил подачу в штрафную площадь, а вышедший несколько минут назад на замену Александр Хохлачёв головой отправил мяч в сетку ворот «Текстильщика» - 1:0. Всего через несколько минут подопечные Дмитрия Воецкого поймали соперника на контратаке и удвоили преимущество. Постарался всё тот же Хохлачёв, однако в этот раз он стал ассистентом, сделав отличную передачу на Александр Коротаева, 2:0. После такой вспышки игра немного успокоилась. Минут за 15 до конца матча было видно, что своего команда хозяев уже не упустит. На 81-й минуте счёт вырос до разгромного. И вновь гол забил вышедший на замену игрок. На этот раз это был Александр Подбельцев, который «обокрал» Алексея Смирнова и отправил мяч в незащищённые ворота. Итог – первая домашняя победа «Чайки» в сезоне и сразу крупная.



Теперь в активе песчанокопцев - 11 баллов, которые позволяют им делить с калининградской «Балтикой» 13-е место в турнирной таблице ФНЛ. Свой следующий матч «Чайка» проведёт на выезде против идущего на последнем месте красноярского «Енисея». Ближайший домашний матч состоится 7 сентября, когда в гости к селянам пожалует волгоградский «Ротор».