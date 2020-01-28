Молодёжный состав «Ростова» выиграл в товарищеском матче с «Черноморцем-2»



Молодёжный состав футбольного клуба «Ростов» провёл очередной контрольный матч. Встреча с «Черноморцем-2» прошла 30 января в рамках сборов в Абрау-Дюрсо.



Игра закончилась победой «Ростова». На 15-й минуте первого тайма полузащитник Гоча Гогричиани открыл счёт в матче. Спустя 11 минут преимущество «жёлто-синих» увеличил полузащитник Никита Колотиевский.



Во втором тайме тренер Заур Тедеев почти полностью обновил состав команды. На поле вышли ребята 2003 и 2004 годов рождения: Андрей Лангович, Богдан Рогочий и Мурат Ышык. Они получили вызов в «молодёжку» по итогам второго тура зимнего первенства Москвы. Под занавес игры гол нападающего Даниила Хромова принёс «Ростову» разгромную победу. Встреча с клубом «Черноморец-2» закончилась победой «жёлто-синих» со счётом 3:0.



Последний товарищеский матч на сборах «молодёжка» проведёт 2 февраля. Спортсмены сыграют с основным составом «Черноморца».