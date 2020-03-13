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Чистяков и Мамаев пропустили матч «Ростов» - «Локомотив» из-за проблем со здоровьем

Чистяков и Мамаев пропустили матч «Ростов» - «Локомотив» из-за проблем со здоровьем
Павел Мамаев и Дмитрий Чистяков

Тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин рассказал, почему Павел Мамаев не вышел играть в матче против «Локомотива». Игра состоялась 15 марта в донской столице.

Фанатов интересовало, почему на поле не появился Мамаев, который недавно только начал принимать участие в официальных матчах РПЛ. Как после встречи сообщил Карпин, спортсмен был в заявке, но не вышел играть по состоянию здоровья.

Также встречу с москвичами пропустил защитник Дмитрий Чистяков. В матче с ЦСКА, который состоялся 9 марта, футболист получил серьёзную травму головы. Ему наложили 15 швов, и молодой человек пока восстанавливается.

Напомним, «Ростов» уступил «Локомотиву» со счётом 1:3.

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