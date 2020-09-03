Болельщики признали Матиаса Норманна лучшим игроком августа в составе «Ростова»

Лучшим игроком футбольного клуба «Ростов» за последний месяц признан Матиас Норманн. Об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе донской команды.В голосовании «Ростсельмаш – лучший игрок августа» лидером болельщики выбрали норвежского полузащитника «желто-синих», отдав ему 4,7 балла из 5 возможных. Последующие места заняли Кенто Хашимото, который заработал 4,6 очка, Сергей Песьяков - 4,5, Максим Осипенко - 4,4. Хорен Байрамян заработал за август 4,3 балла.Напомним, Норманн уже дважды за последний месяц лета становился лучшим игроком по мнению футбольных фанатов. Болельщики отдавали ему предпочтение в матчах с «Зенитом» и с «Краснодаром».