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Болельщики признали Матиаса Норманна лучшим игроком августа в составе «Ростова»

Болельщики признали Матиаса Норманна лучшим игроком августа в составе «Ростова»
Лучшим игроком футбольного клуба «Ростов» за последний месяц признан Матиас Норманн. Об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе донской команды.

В голосовании «Ростсельмаш – лучший игрок августа» лидером болельщики выбрали норвежского полузащитника «желто-синих», отдав ему 4,7 балла из 5 возможных. Последующие места заняли Кенто Хашимото, который заработал 4,6 очка, Сергей Песьяков - 4,5, Максим Осипенко - 4,4. Хорен Байрамян заработал за август 4,3 балла.

Напомним, Норманн уже дважды за последний месяц лета становился лучшим игроком по мнению футбольных фанатов. Болельщики отдавали ему предпочтение в матчах с «Зенитом» и с «Краснодаром».

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