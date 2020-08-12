Спортсмен из футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев признан лучшим игроком матча с «Тамбовом»
Болельщики признали Павла Мамаева лучшим игроком матча «Ростов» - «Тамбов». Об этом сообщили в пресс-службе донской команды.
Полузащитник получил 4,7 балла из 5 в голосовании «Ростсельмаш: лучший игрок матча», заняв первое место в списке. Последующие позиции заняли защитник Максим Осипенко (4,6 балла), полузащитник Матиас Норманн (4,6) и вратарь Сергей Песьяков (4,5). Пятое место взял хавбек «желто-синих» Ивелин Попов, набравший 4,3 балла.
Матч «Ростов» - «Тамбов» прошел 8 августа. Подопечные Валерия Карпина выиграли встречу со счетом 1:0. Примечательно, что победный гол принес «желто-синим» именно Павел Мамаев. Такую игру оценили большинство болельщиков.
В следующий раз «Ростов» выйдет на поле с «Зенитом» 15 августа на петербургском стадионе.