Донской боксёр Кудряшов из-за травмы отменил дебютный бой в ММА



Боксёр из Ростовской области Дмитрий Кудряшов отменил дебютный бой в смешанных единоборствах. В последнем боксёрском поединке он получил перелом носа, и из-за этого решил не выходить на ринг.



Бой был запланирован на 12 октября в рамках турнира Fight Nights в Москве.



Многие фанаты смешанных единоборств ждали дебюта Кудряшова, и считали его выход в клетке ММА чуть ли не историческим событием. Увы, во время встречи на ринге с Илунге Макабу, которая прошла 16 июня, спортсмен заработал перелом носа. Недавно в спарринге его снова ударили по лицу, потревожив травму. Руководитель Fight Nights Камил Гаджиев подтвердил ТАСС, что Кудряшов не выйдет на бой. Он должен был сразиться с Артуром Горловым.



Сейчас эксперты называют главным событием турнира бой Дмитрия Смолякова и Максима Новосёлова.