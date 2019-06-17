Благодаря ростовчанкам сборная России выиграла международный турнир по гандболу



Ростовские спортсменки в составе молодёжной сборной России по гандболу выиграли международный турнир. Игры прошли в рамках подготовки к чемпионату Европы 2019 года. Площадкой для проведения соревнований стал польский город Жоры.



Возраст каждой спортсменки не превышает 19 лет. На турнире встретились команды из Польши, Исландии, Словакии и России. Сначала наша сборная встретилась с соперницами из Словакии, одержав победу со счётом 35:24. Далее они разгромили команду из Исландии — 33:14.



Последним соперником россиянок на турнире стали гандболистки из Польши. По итогу встречи цифры на табло были 26:26. После двух побед и одной ничьей сборная России стала победителем соревнований. На втором месте оказалась Польша, на третьем — Исладния.



Ростовчанку Валерию Маслову признали лучшим бомбардиром турнира. За три игры девушка забросила 15 мячей.

