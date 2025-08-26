Новости
Отставка не рассматривается: главный тренер "Ростова" продолжит тренировать команду

Руководство ФК «Ростов» не планирует отправлять в отставку нынешнего главного тренера. 43-летний Джонатан Альба, возглавил тренерский штаб донской команды в феврале 2025 года после ухода Валерия Карпина.

Некоторое время назад возникли слухи о возможном назначении Александра Кержакова главным тренером. Вероятной причиной таких разговоров стала серия неудачных матчей ростовской команды в рамках чемпионата России. В настоящее время «Ростов» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, находясь в зоне переходных матчей, непосредственно перед зоной вылета.

Сам Кержаков отреагировал на эту информацию достаточно сдержанно. Он заявил, что был бы не против возглавить команду, выступающую в Российской Премьер-Лиге.

Тем не менее, по данным издания «Спорт. День за днем», руководство «Ростова» оказывает значительную поддержку испанскому специалисту, и вопрос о его увольнении на данный момент не стоит.
Фото: ФК Ростов
