Ростовские гандболистки в составе сборной России обыграли команду из Китая



В первом матче чемпионата мира по гандболу победу одержала сборная России, в составе которой выступили ростовчанки. Наша команда обыграла китайских спортсменок. Чемпионат проходит в Японии.



После точного броска Ярославы Фроловой наша команда открыла счёт. Практически сразу Анна Сень увеличила отрыв. Китай смог ответить только на седьмой минуте. Наши девочки не давали соперницам сравнять счёт и к середине тайма цифры на табло уже показывали 7:1. Первая часть игры закончилась с еще большим отрывом – 13:6.



После перерыва ростовчанка Анна Седойкина встала на ворота вместо Виктории Калининой. Россиянки владели явным преимуществом на поле, при этом китайская команда иногда отвечала опасными бросками. По итогу сборная России выиграла со счетом 26:11.