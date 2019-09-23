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В Ростове сборная России по гандболу обыграла команду из Словакии

В Ростове сборная России по гандболу обыграла команду из Словакии
Ростовские гандболистки в составе сборной России обыграли команду Словакии. Матч квалификации Евро-2020 прошёл 25 сентября в донской столице. Встреча окончилась счётом 34:15 в пользу россиянок.

Спортсменки гандбольного клуба «Ростов-Дон» присоединились к сборной только 20 сентября. Накануне они играли с АГУ-«Адыиф» в рамках чемпионата страны.

Первый заброшенный мяч принадлежал девочкам из Словакии, но в ответной атаке дончанки быстро распечатали ворота соперниц. Уже во второй половине тайма россиянки завладели преимуществом на площадке.

Перерыв начался, когда цифры на табло показывали 17:10 в пользу наших гандболисток. Во втором тайме россиянки постоянно увеличивали разрыв в счёте. Матч завершился разгромной победой сборной РФ — 34:15.

Следующий матч назначен на 29 сентября. Россия в гостях сыграет с командой Швейцарии.

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