В Ростове сборная России по гандболу обыграла команду из Словакии



Ростовские гандболистки в составе сборной России обыграли команду Словакии. Матч квалификации Евро-2020 прошёл 25 сентября в донской столице. Встреча окончилась счётом 34:15 в пользу россиянок.



Спортсменки гандбольного клуба «Ростов-Дон» присоединились к сборной только 20 сентября. Накануне они играли с АГУ-«Адыиф» в рамках чемпионата страны.



Первый заброшенный мяч принадлежал девочкам из Словакии, но в ответной атаке дончанки быстро распечатали ворота соперниц. Уже во второй половине тайма россиянки завладели преимуществом на площадке.



Перерыв начался, когда цифры на табло показывали 17:10 в пользу наших гандболисток. Во втором тайме россиянки постоянно увеличивали разрыв в счёте. Матч завершился разгромной победой сборной РФ — 34:15.



Следующий матч назначен на 29 сентября. Россия в гостях сыграет с командой Швейцарии.