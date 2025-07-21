Зоопсихолог из Ростова дала совет, как не допустить ночного бешенства котов

Фото: Юлия Погодина

Коты — сумеречные животные, для которых характерна активность в период сумерек — на рассвете и на закате. Несмотря на то, что это заложено в их генах, домашние усатые могут менять свой режим, подстраиваясь под график человека.Специалист по коррекции кошачьего поведения Юлия Погодина объясняет, что проблема с ночным бодрствованием котов возникает вследствие ночного ритма жизни хозяина. Поэтому, когда человек ложится в ночное время спать, кот не дает ему это сделать.Юлия рекомендует каждый день перед сном играть с питомцем. И лучше всего для этого подойдет интеллектуальная нагрузка. От активной деятельности животное захочет поесть и лечь спать.Также у некоторых котов есть привычка устраивать ночные концерты. Специалист рекомендует не реагировать на это. Примерно через две или три ночи кот поймет, что ничего не происходит, и смирится.Также на ночь можно позаботиться о досуге питомца - подготовить ему тихие безопасные игрушки и сделать надежное место у окна. Таким образом, питомцу будет чем заняться, пока вы спите.Как говорит Юлия, если хозяин будет следить за своим режимом, то и усатый-полосатый сможет быстро перестроиться на необходимый график.