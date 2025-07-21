Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В центре Ростова образовался новый провал на месте, где провалился мусоровоз

В центре Ростова образовался новый провал на месте, где провалился мусоровоз
В Ростове-на-Дону на том месте, где в асфальт провалился мусоровоз, образовалась новая яма. Это произошло на днях на пересечении улиц Города Волос и Журавлева.

Чуть более месяца назад на этом же месте произошла авария с мусоровозом. Для извлечения спецтехники пришлось вызывать подъёмный кран. Ремонтные работы были успешно завершены в начале июля.

В настоящее время на месте аварии установлена пластиковая ограничительная конструкция, чтобы предотвратить попадание автомобилей в яму. Пешеходам необходимо быть особенно внимательными, так как провал находится на пешеходном переходе.

Стоит отметить, что в этом районе под асфальтовым покрытием проходят многочисленные инженерные коммуникации, что может быть причиной провалов.
Фото: Дондей.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.