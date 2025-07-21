В центре Ростова образовался новый провал на месте, где провалился мусоровоз

Фото: Дондей.

В Ростове-на-Дону на том месте, где в асфальт провалился мусоровоз, образовалась новая яма. Это произошло на днях на пересечении улиц Города Волос и Журавлева.Чуть более месяца назад на этом же месте произошла авария с мусоровозом. Для извлечения спецтехники пришлось вызывать подъёмный кран. Ремонтные работы были успешно завершены в начале июля.В настоящее время на месте аварии установлена пластиковая ограничительная конструкция, чтобы предотвратить попадание автомобилей в яму. Пешеходам необходимо быть особенно внимательными, так как провал находится на пешеходном переходе.Стоит отметить, что в этом районе под асфальтовым покрытием проходят многочисленные инженерные коммуникации, что может быть причиной провалов.