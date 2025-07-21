Юрий Слюсарь поручил установить видеокамеры для контроля транзитного транспорта в Чертковском районе

— Надо решать проблему системно. Мы делаем дороги для жителей, чтобы по ним было безопасно и комфортно ездить людям, а не для того, чтобы большегрузы их «убивали», — при том, что есть федеральная трасса. Надо синхронизировать ремонт муниципальных дорог с установкой запрещающих знаков, камер видеофиксации, чтобы фуры не шли через село. Они выполняют коммерческие рейсы и не должны ездить через населенный пункт, по дорогам, которые не рассчитаны на такой транспорт, — поставил задачу Юрий Слюсарь.

Фото: Правительство РО

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь обсудил с главой Чертковского района Ольгой Подгорной вопросы социально-экономического развития. Рабочая встреча состоялась в областном правительстве.Одна из главных тем — развитие дорожной сети. Как сообщил глава администрации, в 2025 году в Чертковском районе выполнили ремонт на 12 автодорогах. Общая протяженность отремонтированных участков составила 9,3 километра. На работы было выделено из областного правительства 63 миллиона рублей.Следующими планируют привести в порядок дороги по улицам Грушева и Маркина в селе Алексеево-Лозовка. По этим участкам фуры нередко объезжают платный участок на 803 км трассы М-4 «Дон». Из-за этого покрытие быстрее изнашивается и дорога разрушается.Проект уже разработан, а на его реализацию в бюджете региона на 2026 года предусмотрят 133 миллиона рублей. Однако вопрос с транзитным транспортом остается открытым.Глава района Ольга Подгорная также отметила, что прошлое поручение врио губернатора выполнено. Местные власти закупили около 250 новых мусорных контейнеров и проводят их установку. На рабочей встрече также обсудили важные темы: обновление водопроводной сети, завершение ремонта школы в селе Алексеево-Лозовка и благоустройство Привокзальной площади в Черткове.